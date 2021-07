Si muove anche il Latte Dolce, che vuole tornare a ridare tanto spazio ai giovani talenti, sia quelli cresciuti nel proprio vivaio, sia quelli delle altre società del territorio. Il nuovo direttore sportivo è Vittorio Tossi, esperto uomo di calcio che in diverse stagioni si è occupato del mercato della Torres e ha svolto il ruolo di ds anche nella Nuorese.

L'obiettivo del Latte Dolce è meno ambizioso della stagione passata ma ritorna alla sua vocazione naturale: scovare i talenti da valorizzare e promuovere, dando loro una possibilità di esprimersi e confrontarsi ad un livello importante, cercando di non recitare un semplice ruolo da comparsa alla ribalta della serie D pur nella consapevolezza che, rispetto al recente passato, cambieranno prospettive e obiettivi mentre non cambieranno, invece, impegno ed entusiasmo.

Contemporaneamente il Sassari calcio Latte Dolce saluta il team manager Lello Mela.

Per il ruolo dell'allenatore resta in pole position Pierluigi Scotto, per il quale sarebbe un ritorno dopo le esperienze con Sorso, Stintino e Monastir.

