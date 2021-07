Prime mosse anche nell'altra squadra sassarese, il Latte Dolce. Dopo la nomina di Pierluigi Scotto come allenatore è stato definito l'organigramma tecnico. Il vice allenatore è Roberto Sai, il preparatore fisico Massimo Sole, il preparatore dei portieri Sandro Cau. Il direttore generale è Adriano Fantoni, il Team manager paolo Fresu, mentre il segretario è Franco Manos.

La squadra inizia con una conferma di peso: l'attaccante Paolo Palmas, classe 1993. Per il giocatore sarà la sesta stagione in biancoceleste dove ha raggiunto 130 presenze e segnato oltre 50 gol.

Queste le parole del confermato Palmas: "Ho scelto di restare al Sassari Calcio, perché ho ancora voglia di mettermi in gioco e di far parlare di me. L’ultima stagione non è stata molto positiva, ma questa situazione per me è ottima, sperando di riprendere a fare quello che so fare meglio. Non ho mai giocato con mister Pierluigi Scotto, ma tutti mi hanno parlato bene di lui. Ho già parlato con lui e in pochi secondi mi ha trasmesso la sua voglia e la sua determinazione. Dalla prossima stagione mi aspetto di trovare un bel gruppo affiatato e che abbia voglia di lottare ogni domenica".

