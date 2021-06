Saranno sette le squadre sarde nel prossimo campionato di Serie D. Nessuna è retrocessa in Eccellenza. E' salito in D l'Atletico Uri che si aggiunge a Torres, Muravera, Arzachena, Latte Dolce, Lanusei e Carbonia. Qualche altra società isolana potrebbe ugualmente raggiungere la D con i ripescaggi se si creeranno ovviamente gli spazi. A sperare potrebberoessere Ossese, Guspini e Castiadas. Intanto si parla soprattutto di panchine. Massimiliano Paba resterà all'Atletico Uri. Dopo la partenza dell'allenatore Alfonso Greco, il Lanusei è a caccia del nuovo tecnico per il prossimo torneo di Serie D. Il Lanusei è abituato a fare le cose per bene, sicuramente ha già le idee chiare. Circolano diversi nomi. Nei giorni scorsi si è parlato anche dell’ex tecnico dell’Olbia, Michele Filippi. Voci e nulla più, almeno per il momento. In casa Muravera l’obiettivo è trattenere il tecnico dei record, Francesco Loi. La società non ha nessuna intenzione di farselo sfuggire dopo gli ottimi risultati ottenuti in tre stagioni (vittoria del campionato di Eccellenza, due salvezze in Serie D con tanto di record di punti). Loi è a Muravera da tre anni, ho portato la squadra in D, poi due stagioni straordinarie nell'interregionale a dispetto delle difficoltà legate al Covid che hanno complicato tutto. Presto si terrà un incontro fra i tecnico e la società per la verifica della situazione.

L'Arzachena avrebbe già una rosa di nomi per la sostituzione di Raffaele Cerbone non confermato sulla panchina smeraldina. Probabilmente il tecnico arriverà dalla penisola. Da decidere il futuro di David Suazo che nelle ultime giornate del campionato ha sostituito Marco Mariotti sulla panchina del Carbonia.

In Eccellenza, sulla panchina della Ferrini Cagliari dovrebbe restare Sebastiano Pinna.

La San Marco Assemini potrebbe trattenere Paolo Busanca. E’ comunque ancora presto anche se il valzer delle panchine dovrebbe iniziare presto. Si parla anche del ritorno in Sadegna di Carlo Cotroneo, due anni fa sulla panchina de Castiadas.

