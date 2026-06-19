Il mondo del calcio è in lutto, per la prematura scomparsa di Igor Protti avvenuta nella notte a 58 anni a seguito di una malattia. L’ex attaccante, capocannoniere della Serie A 95-96 con il Bari, ha lasciato un grande ricordo di sé non solo in tutte le squadre dove ha giocato, ma nell’intero movimento calcistico italiano.

Fra i numerosi messaggi di cordoglio, anche quello del Cagliari Calcio. Il club rossoblù «si unisce al dolore della famiglia e dell’intero mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti. Campione dentro e fuori dal campo, simbolo di passione, valori e autenticità. Riposa in pace, Igor».

Protti, assieme a Dario Hübner, è stato l’unico calciatore capace di vincere la classifica marcatori in Serie A, B e C1. In carriera ha realizzato 257 gol in 699 presenze e ha vestito le maglie di Rimini, squadra della sua città, Virescit Bergamo, Messina, Lazio, Napoli, Reggiana e soprattutto Bari e Livorno. Proprio in queste due ultime città è diventato cittadino onorario: il capoluogo pugliese ha annunciato che gli intitolerà un luogo simbolico, in quella toscana invece domani lutto cittadino e alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi.

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