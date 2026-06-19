È morto stanotte, a 58 anni, dopo una malattia, l'ex calciatore, bandiera assoluta del Livorno, Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. «Con immenso dolore - si legge nel post sotto una foto che lo ritrae sotto la Curva Nord del Picchi a torso nudo con la fascia di capitano - la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati».

La famiglia ha condiviso con i follower anche l’ultimo messaggio del calciatore: «Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale». «Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sua volontà condividiamo».

«Difficile provare parole che possano spiegarlo - prosegue Protti -, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio».

(Unioneonline)

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