Cagliari, può essere il weekend giusto per stappare lo spumante. Dopo la vittoria di lunedì a Verona, la squadra di Nicola è a un passo dal traguardo, ormai. Sarebbe salva matematicamente con tre giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato se dovesse vincere contro l’Udinese oggi alla Unipol Domus (il fischio d’inizio è fissato per le 15) e se, allo stesso tempo, l’Empoli non dovesse fare altrettanto domani contro la Lazio (l’appuntamento è per le 12.30).

I tifosi rossoblù sono già in fibrillazione. Il difensore Mina l’unico indisponibile, in compenso rientra il capocannoniere Piccoli dalla squalifica. Davide Nicola ha scelto di rompere il ghiaccio con Caprile, Zappa, Palomino, Luperto, Zortea, Adopo, Marin, Makoumbou, Augello, Luvumbo e Piccoli, schierati - presumibilmente - attraverso il 3-5-2. Stesso sistema di gioco per la formazione friulana, a sua volta al via con Okoye, Kristensen, Bijol, Solet, Modesto, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara, Zarraga e Davis. Arbitra Feliciani di Teramo.



© Riproduzione riservata