quarti di finale

I giallorossi sbagliano un rigore e perdono in Olanda 1-0. I bianconeri faticano ma battono (1-0) lo Sporting Lisbona: Szczesny esce per un dolore al petto, nel finale Perin è prodigioso. In Conference, la Fiorentina dilaga in trasferta al Lech Poznan (1-4)