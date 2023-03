Sconfitta per il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi. Ad “Asseminello” i rossoblù vengono battuti per 1-0 dai pari età del Milan, allenati dall’ex terzino Abate, nel match valido per la 22ª giornata di campionato.

Torna titolare Cavuoti, assente dallo scorso 13 novembre. Indisponibili Lolic e Griger, impegnati con la prima squadra in serie B nella trasferta di Brescia.

Sul finale del primo tempo si conferma la legge del “gol sbagliato gol subito”: Konate perde l’equilibrio e spreca una nitida occasione, e gli ospiti trovano la rete del vantaggio al 44’ con Zeroli. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Traore calcia e colpisce la traversa, la palla finisce sui piedi di Zeroli che controlla e mette in porta il pallone. Nella ripresa il neo entrato Sulev, prova per due volte la botta dalla distanza, senza però impensierire Nava. Al 70’ i padroni di casa rimangono in dieci uomini a causa dell’espulsione di Belloni.

Il Cagliari rimane fermo a 28 punti in classifica, il Milan sale a quota 24. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo sabato prossimo in trasferta contro il Napoli. Fischio d’inizio alle 11.

