Il Cagliari prosegue la preparazione in vista della partita di domenica contro il Torino (ore 12.30).

Per i rossoblù lavoro atletico ed esercitazioni sul possesso palla e serie di partitelle.

Personalizzato per Damir Ceter e Nahitan Nandez, mentre è rimasto a riposo Daniele Baselli per via di un trauma contusivo alla caviglia destra riportato in gara.

