Allenamento pomeridiano per il Cagliari al Crai Sport Center, il secondo della settimana dopo la ripresa avvenuta ieri mattina all’indomani del successo contro il Torino. L’obiettivo è la partita contro l’Udinese, il prossimo impegno che arriva a seguito di due vittorie e un pareggio (più il successo in Coppa Italia sulla Cremonese).

Davide Nicola ancora non ha recuperato Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Adam Obert, tutti e tre rimasti fuori domenica alla ripresa del campionato per problemi fisici. Anche oggi si sono allenati in personalizzato, senza tornare con il gruppo.

Domani la preparazione alla partita della nona giornata di Serie A, in programma venerdì alle 18.30 al Bluenergy Stadium di Udine, proseguirà con un allenamento mattutino.

