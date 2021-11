Domenica di allenamento ad Asseminello per il Cagliari.

I rossoblù, privi dei nazionali, sono scesi in campo sfidando le forti piogge per una nuova seduta in vista del match di domenica sul campo del Sassuolo, fondamentale per uscire dal momento di crisi che vede la squadra di Mazzarri perdere da 4 partite di fila e per lasciare l’ultima posizione in classifica.

Al termine della seduta anche una partita a ranghi misti con la Primavera.

Hanno lavorato a parte Ceppitelli, Dalbert e Ceter. Ad Asseminello c’era anche Andrea Carboni che, lasciato il ritiro dell’Under 21 per un’otite, è rimasto a riposo.

Le condizioni di Dalbert sono in miglioramento e si spera che torni a disposizione – cosa tutt’altro che scontata – già per la trasferta di Reggio Emilia.

Gli allenamenti dei rossoblù riprenderanno martedì pomeriggio.

(Unioneonline/L)

