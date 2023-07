Saint-Vincent. Il Cagliari batte per 4-1 la Primavera della Roma e si aggiudica così il primo test in montagna, il secondo stagionale dopo quello con l’Olbia al Nespoli in occasione del “Trofeo Sardegna”.

Non sono mancati i gol e le emozioni allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent davanti a oltre trecento persone. E c’è stato più di un brivido per Rog che ha lasciato il campo con le mani in faccia mentre si toccava il flessore della coscia sinistra. Il vantaggio di Pereiro già al 3’, il raddoppio di Lella al 32’ dopo il palo colpito da Luvumbo. Al 25’ il tris di Oristanio dopo una lunga galoppata sulla fascia, quindi il poker di Azzi, di testa, al 35’. La rete della bandiera per la Roma due minuti dopo con Vetkal.

I rossoblù (in campo con la seconda maglia, bianca, che richiama l’avventura in Coppa Uefa di trent’anni fa) hanno rotto il ghiaccio con Scuffet, Di Pardo, Goldaniga, Altare, Travaglini, Lella, Viola, Rog, Kourfalidis, Pereiro e Luvumbo. Sono poi entrati nella ripresa Zappa, Dossena, Obert, Augello, Deiola, Makoumbou, Oristanio, Pavoletti, Azzi e Aresti. Assenti Mancosu, Lapadula, Nandez, Jankto, Radunovic, Sulemana, Capradossi e Desogus, oltre all’uzbeko Shomurodov, che ancora attende il via libera ufficiale.

I “baby” giallorossi hanno iniziato il match, invece, con Razumejevs, Mannini, Keramitsis, Chesti, Falasca, D’Alessio, Vetkal, Graziani, Costa Cesco, Misitano e Cherubini.

