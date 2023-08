Il Bologna nel mirino dopo il flop con l’Inter. «Squadra tosta, organizzata», mette subito le mani avanti Claudio Ranieri nella conferenza stampa che precede di due giorni la sfida del Dall’Ara, in programma sabato appunto alle 18.30.

«Non a caso è la quarta in Serie A per passaggi riusciti», sottolinea l’allenatore dei rossoblù isolani. «Giocherà in casa davanti ai propri tifosi poi e vorrà vincere a tutti i costi. Per tenerle testa servirà pertanto grande volontà e determinazione. Servirà la prestazione di Torino». Con un Petagna in più. «Non so ancora se giocherà o meno dal primo minuto», la premessa. «Parlerò col ragazzo. Oggi si è allenato con noi e si vede che lo ha fatto benissimo anche prima di arrivare qui. Poi deciderò. È la punta che non avevamo. Sa tenere palla e far giocare bene i compagni. È bravo di testa e sa entrare in area di rigore. Può giocare insieme a tutti gli altri attaccanti quindi».

Che cosa non ha funzionato contro l’Inter? «È stata una questione di testa, oltre che di errori». Il mercato? «In entrata siamo a posto così. Sono soddisfatto. Quello che abbiamo pianificato, è arrivato. Se poi c’è qualcuno che vuole andare a giocare, ci sta».

© Riproduzione riservata