Mateusz Wieteska è stato l’ultimo a lasciare Cagliari e il primo a tornare a disposizione di Davide Nicola. Convocato sabato dalla Polonia, ha assistito dalla panchina alla sconfitta per 1-2 al 93’ contro la Scozia (costata la retrocessione nella Lega B di Nations League) e ieri sera è rientrato in Sardegna. Per lui stamattina ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, in una seduta – a quattro giorni dalla sfida col Genoa ora guidato da Patrick Vieira – con lavoro in palestra seguito in campo da attivazione tecnica, partite a tema ed una serie di partitelle, tutte giocate ad alta intensità.

Per stasera sono attesi a Cagliari altri tre giocatori, che potranno allenarsi nuovamente a partire dalla seduta di domani mattina. Fra questi spicca Răzvan Marin: lunedì doppietta (da capitano) nel 4-1 della Romania a Cipro, che gli ha fatto chiudere il girone con l’incredibile quota di 6 gol in altrettante partite, pur non essendo certo una punta. In classifica marcatori Marin si è piazzato terzo, dietro Erling Haaland (Norvegia, 7 gol) e Viktor Gyökeres (Svezia, 9 con un poker ieri sera all’Azerbaigian). Assieme a Marin previsti i rientri di Adam Obert, Matteo Prati e Alen Sherri.

Domani sera si completerà il gruppo con Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo e Yerry Mina (allenamenti da venerdì). I due sudamericani hanno chiuso le loro partite stanotte: l’attaccante peruviano è subentrato nella sconfitta per 1-0 a Buenos Aires con l’Argentina (gran gol di Lautaro Martínez), il difensore colombiano è rimasto in panchina e l’Ecuador si è imposto 0-1 a Barranquilla (a segno Enner Valencia con una splendida azione personale). Domenica alle 12.30 Genoa-Cagliari: arbitra Simone Sozza.

© Riproduzione riservata