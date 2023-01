Il Cagliari abbraccia Paulo Azzi, arrivato a Elmas nel pomeriggio e subito impegnato nella seconda fase delle visite mediche, ma intanto prosegue nella preparazione della gara di sabato col Como.

E per Ranieri ci sono due buone notizie, visto che nella seduta di oggi sono tornati in gruppo Viola e Di Pardo, che hanno anche giocato la partita finale a tutto campo. Parzialmente in gruppo ancora Rog, fuori da un mese e mezzo, che ha lavorato con i compagni, saltando però la partitella finale. Restano invece in personalizzato Mancosu e Obert, col difensore slovacco che continua a pagare le fatiche degli allenamenti della scorsa settimana.

Domani squadra nuovamente in campo al mattino e, salvo sorprese, ad Asseminello potrebbe esserci anche il primo giorno di lavoro per Azzi. Il brasiliano, infatti, terminate le visite mediche, domani dovrebbe avere il via libera per la firma sul contratto (fino al 2025) e per unirsi ai suoi nuovi compagni.

