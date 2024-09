La Primavera torna a vincere e lo fa davanti al pubblico del Crai Sport Center di Assemini, battendo per 2-0 l'Empoli. Tre punti che sono una vera boccata d'ossigeno per i giovani rossoblù che, dopo tre KO consecutivi, tornano a sorridere.

Un primo tempo partito con ritmi un po' lenti. Nel corso dei primi venti minuti le due squadre hanno preferito studiarsi che attaccare per fare male. Al 12' Pisacane si vede obbligato a effettuare il primo cambio: infortunio per Langella che deve lasciare il campo; al suo posto Arba. La gara si sblocca poi al 21' con Bolzan che serve Achour e il 9 isolano insacca alle spalle di Fuscaldo. I toscani provano a rispondere solo al 38' con una punizione di Bacci dai 25 metri, ma Iliev gli nega il gol.

Nella ripresa, al 49', Bolzan spreca una giotta occasione mandando di poco la sfera fuori. Girandola di cambi per ambedue le compagini, alla ricerca di forze fresche per ravvivare l'incontro. All'87 arriva la seconda marcatura per il Cagliari grazie a Grandu.

