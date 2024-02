La Primavera rossoblù incassa un'altra sconfitta dopo quella di domenica scorsa con il Milan. Allo stadio “Tre Fontane” vince la Roma per 3-1. Il risultato poteva essere addirittura più severo ma le parate del portiere polacco Wodzicki - indiscutibilmente il migliore dei sardi – hanno tenuto a galla il Cagliari.

Il riassunto della gara

Eppure la squadra di Pisacane non aveva cominciato così male. Nei primi 20’ sono i rossoblù a trovare la rete del momentaneo vantaggio con Marcolini.

I sardi però, dopo il vantaggio, si abbassano troppo facendosi di fatto schiacciare nella propria metà campo. I giallorossi sfiorano il pareggio colpendo un palo e una traversa in rapida successione con Graziani e Joao Costa. Al 31’ la Roma ha una grande chance con Pisilli che trova la risposta di Wodzicki. Dal corner successivo Golic, di testa, manca di un niente la porta.

Il pareggio è nell’aria e arriva poco dopo, al 34’ su calcio d’angolo: a segnare è Plaia che stacca più in alto di tutti. Wodzicki salva al 42’ su J. Costa ma al 44’ non può nulla sull'esterno portoghese che, a ridosso dell’intervallo, ribalta la gara per i padroni di casa.

Nella seconda frazione è un monologo a tinte giallorosse. Al 52' Romano sfrutta un errore della retroguardia cagliaritana e mette la firma sul 3-1. Il Cagliari stacca la spina, con la Roma che non rinuncia ad attaccare. Wodzicki, però, è super e nega il gol del possibile poker al 58’, su Pisilli, e al 70’, su Mlakar.

Per il Cagliari si tratta della seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro gare. I baby rossoblù riceveranno il prossimo turno il Torino in un match che si preannuncia fondamentale per coltivare le speranze playoff.

