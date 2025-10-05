Il Cagliari Primavera non si rialza: ad Asseminello passa il Torino 0-1Decide un gol in avvio di ripresa da parte di Carvalho
Cagliari Primavera ancora sconfitto, coi rossoblù che continuano nel loro complicato inizio di stagione. La squadra di Francesco Pisano - appena 4 punti in 7 giornate - perde 0-1 in casa contro il Torino e non sfrutta il secondo match consecutivo in casa.
Nel primo tempo supremazia territoriale degli ospiti, con Kehayov che compie due grandi interventi alla mezz'ora prima su un tiro a botta sicura di Kugyela e poi su colpo di testa di Zaia dall'angolo seguente. In chiusura di frazione (43') respinge un tentativo da fuori di Perciun.
Nella ripresa il gol che decide la partita arriva al 51'. Carvalho salta Cogoni al limite e si presenta in area, dove batte il portiere del Cagliari al 51'. I successivi tentativi dei rossoblù non riescono a riportare il match in parità, nonostante nel secondo tempo l'Under-20 di Pisano riesca a creare di più. Nel recupero la palla gol migliore, cross di Grandu e colpo di testa a lato di Cardu.