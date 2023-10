Il Cagliari Primavera incappa in una pesante sconfitta contro il Genoa del grande ex Alessandro Agostini. Finisce 4-0 per il Grifone. Per la squadra di Pisacane si interrompe la striscia di cinque risultati utili che durava da oltre un mese.

La partita appare fin da subito in salita. A sbloccare il punteggio è Omar, all’8’, con un tacco al volo su un cross impeccabile di Scaravilli. Dopo il vantaggio del Grifone il Cagliari tenta la reazione ma nel momento migliore subisce il raddoppio, al 21', di Bornosuzov, abile a svettare in area e a finalizzare l’assist di Papadopoulos. Questa volta la squadra di Pisacane subisce il colpo e rischia di prendere il terzo gol in più occasioni.

La situazione si è complicata ulteriormente quando al minuto 38 Malfitano si vede costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio rimediato alla caviglia, costringendo Pisacane a inserire Balde.

Nel secondo tempo il Cagliari entra con un piglio diverso. I rossoblù costruiscono due chance, con Vinciguerra e Carboni, al 48' e al 51', ma la squadra pecca di concretezza e cattiveria. A 30’ dal termine, il Genoa trova il tris con una magnifica giocata di Fini.

A quel punto, il Cagliari, in totale confusione, incassa il quarto gol da Arboscello. Termina 4-0 per la squadra di Alessandro Agostini. Martedì 31 ottobre i baby rossoblù avranno l'opportunità di riscattarsi in Coppa Italia: al Crai Sport Center di Asseminello arriva la Cremonese, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia (ore 14).

