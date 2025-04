Il Cagliari perde il suo leader difensivo, Yerry Mina. Dopo l’uscita per infortunio al 41’ della partita di ieri contro la Fiorentina, il centrale colombiano si è sottoposto nella giornata di oggi agli accertamenti strumentali di rito: la diagnosi è una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra.

Per Mina inizia subito l’iter terapeutico, con le sue condizioni che verranno monitorate dallo staff medico del Cagliari, ma servirà un po’ per rivederlo in campo. Salterà di sicuro le partite contro il Verona (lunedì ore 20.45 al Bentegodi), l’Udinese (sabato 3 maggio ore 15 alla Domus) e presumibilmente anche la trasferta di Como (la data dovrebbe uscire nella giornata di domani). Possibile il suo recupero per il match interno, l’ultimo in casa e il penultimo della Serie A, contro il Venezia. Una sfida che potrebbe essere uno scontro salvezza decisivo, coi veneti in ripresa e ora terzultimi a -5 dai rossoblù.

Mina si è fermato al 40’ di Cagliari-Fiorentina: ha sentito un fastidio alla coscia destra e si è seduto a terra vicino alla linea del fallo laterale. Immediato l’intervento dello staff medico, con José Luis Palomino al suo posto. Ieri è tornato Sebastiano Luperto, che è uno dei tanti diffidati: a tal proposito, a Verona sarà fuori Roberto Piccoli ammonito sotto diffida e squalificato oggi dal Giudice Sportivo. Tornerà invece Alessandro Deiola, che ha scontato il suo turno di squalifica.

Senza Mina, il Cagliari ha ripreso ad allenarsi oggi al Crai Sport Center di Assemini. Due i gruppi di lavoro: per i calciatori più impegnati nella gara di ieri una seduta defaticante in palestra. Per gli altri, dopo degli esercizi di attivazione tecnica, forza esplosiva e serie di partitelle. È rientrato Jakub Jankto, che aveva saltato l'ultima partita perché fermato dalla febbre a Pasqua. Domani seduta pomeridiana.

