Non è certo Sebastiano Luperto che può avere sulla coscienza i due gol della Fiorentina che hanno causato la sconfitta del Cagliari. Anzi: nel primo tempo ne ha salvato uno pressoché fatto. «Sicuramente siamo partiti benissimo», il commento alla gara del difensore. «Abbiamo trovato subito il gol e avuto occasioni per fare il 2-0. Per mezz’ora abbiamo fatto un’ottima gara, poi è uscita la Fiorentina che tra le linee ci ha dato difficoltà. Sicuramente c’è rammarico per non aver vinto, ora lavoriamo col mister perché abbiamo subito un’altra partita lunedì».

Luperto ha perso il compagno di reparto Mina al 41’ per infortunio. «Ma è entrato Palomino, che è un grande difensore», sottolinea. «Speriamo per Yerry che non sia niente, ma ci sono i compagni che sono pronti per questo». L’hanno decisa anche gli episodi: «A mio avviso dobbiamo lavorare ancora molto, è più di una volta che subiamo gol all’inizio del secondo tempo. Su questo aspetto dobbiamo dare un peso e lavorarci col mister, per entrare nella ripresa col piglio giusto».

Nella Fiorentina non c’era Kean, fuori per un lutto familiare. «Sono cambiate le caratteristiche, Kean attacca più la profondità mentre gli altri due attaccanti sono diversi», la valutazione di Luperto. Ora il Verona, per riprendere il discorso salvezza. «Dobbiamo riuscire ad approcciare la gara come oggi e mantenere per 90’. So che non è facile, ma dobbiamo riuscirci: è l’unica cosa che ci manca, per il resto ci siamo. Dobbiamo mettere determinazione sin dal 1’, essere concentrati e approcciare nel modo giusto, senza farci influenzare da fattori esterni o altro».

Da parte di Luperto anche un giudizio sul calo del Cagliari: «Ci sono episodi che durante la partita indirizzano le gare. Magari qualcosa ci ha un po’ frenato, poi analizzeremo col mister gli errori che abbiamo fatto e sicuramente ci faremo trovare pronti per la prossima partita».

