Mentre il Cagliari sta per scendere in campo a Bologna per la sfida di Coppa Italia, brutte notizie per Edoardo Goldaniga. Il difensore, infortunatosi nel finale del primo tempo col Brescia, oggi è stato visitato a Roma.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Goldaniga, che ha subito iniziato la riabilitazione, non dovrà sottoporsi a intervento e le sue condizioni verranno valutate con un nuovo controllo tra circa tre settimane.

