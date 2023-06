I giocatori del Cagliari sono già in vacanza, ieri il saluto in una cena di fine campionato all’insegna dell’allegria al Poetto, ma la società deve già iniziare a pensare alla prossima stagione, quella del ritorno in A.

La programmazione è fondamentale e siamo nei giorni decisivi per i prestiti, che vanno a scadenza.

Sul tecnico nessun dubbio: resta sir Claudio Ranieri, artefice della promozione, come confermato ieri dallo stesso allenatore durante la festa alla Domus: «Vogliamo fare bene anche l’anno prossimo», ha detto.

Ranieri resterà in contatto con il ds Nereo Bonato e il presidente Tommaso Giulini per costruire la squadra per la Serie A.

Il primo rinforzo sta già a Cagliari, l’esterno destro Di Pardo è stato riscattato dalla Juve, come previsto dal contratto in caso di promozione. Da valutare invece la situazione di Falco, che è un giocatore della Stella Rossa. E da definire anche i giocatori usciti in prestito dopo la retrocessione, Marin e Walukiewicz, all’Empoli. Il rumeno dovrebbe essere riscattato dai toscani, il difensore polacco potrebbe invece rientrare a Cagliari, forse solo di passaggio.

Vacanze sì, ma non per tutti. Luvumbo e Makoumbou saranno impegnati con le rispettive nazionali, Angola e Congo, nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Lapadula con il suo Perù sarà impegnato nelle amichevoli con Corea del sud e Giappone, mentre Obert con la Slovacchia under 21 affronterà i pari età austriaci e ungheresi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata