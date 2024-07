Terzo giorno di ritiro a Chatillon-Saint Vincent per il Cagliari. Il carico di lavoro aumenta di intensità, tutto lo staff tecnico spinge sull’acceleratore per portare il gruppo già a livello partita e per consentire ai nuovi e a chi non ha svolto la prima parte di preparazione di mettersi al passo con gli altri.

Anche oggi doppia seduta di allenamento, alle 10 e alle 17.30, non sono previsti incontri con la stampa.

La presenza del direttore sportivo Nereo Bonato, arrivato ieri pomeriggio, è anche un segnale che il primo match “di peso” si avvicina – domani arriva il Como – e che il mercato entra nel vivo. Domani mattina arriveranno a Saint Vincent anche il presidente Tommaso Giulini e il direttore generale Stefano Melis.

Ieri Bonato si è lasciato andare a un paio di considerazioni: «Gaetano? Col Napoli è una trattativa difficile, il ragazzo tornerebbe volentieri ma non ci sono novità», aggiungendo: «Il gruppo mi piace, stanno lavorando tutti benissimo, in uscita dovremo fare qualcosa senza dubbio». Per Kourfalidis e Del Pupo, che si stanno ben comportando in questo ritiro, quasi un certezza il loro passaggio in prestito in Serie B.

