L’ex allenatore del Cagliari Rolando Maran ospite ai microfoni di Radiolina.

L’appuntamento è per giovedì 10 marzo, alle ore 18.30, nel corso della trasmissione “Cagliari in diretta”, in onda oltre che in radio e sui canali social, anche su Videolina e sulla pagina facebook de L'Unione Sarda.

Conducono: Valentina Caruso, Fabiano Gaggini, Alberto Masu.

