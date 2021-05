Il Cagliari già salvo si regala una splendida prestazione in trasferta, fermando il Milan a San Siro. Finisce 0-0, con Donnarumma autore di due prodigiose parate che negano ai rossoblù una soddisfazione ancora maggiore.

FORMAZIONI - Stefano Pioli, che deve fare a meno dell’infortunato Ibrahimovic, manda in campo Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemakers, Diaza, Calhanoglu e Rebic.

Mister Semplici risponde con Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni, Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis, Nainggolan, Joao Pedro e Pavoletti.

Direzione di gara affidata all’arbitro Davide Massa.

PRIMO TEMPO - Il Milan prova a iniziare a fare la partita fin dall’inizio, ma il Cagliari è tutt’altro che intenzionato a fare da sparring partner. Nei primi minuti tenta di pungere Rebic, ma anche Lykogiannis, che mette dentro un ottimo pallone che per poco non arriva a Pavoletti per far male (chiude Kjaer).

I rossoblù si mostrano ordinati e compatti, rendendo la vita difficile ai padroni di casa.

Al 18esimo primo vero brivido per i rossoblù: Nandez perde palla, innescando l’azione rossonera. La sfera arriva a Saelemaekers che prova la botta dalla distanza, trovando la pronta risposta di Cragno, che devia in corner.

Per vedere un altro tiro bisogna aspettare la mezzora, quando è Calabria a liberare il destro dalla distanza: palla a lato.

Poi il Cagliari prende sicurezza e per una decina di minuti riesce a schiacciare il Milan nella propria area, con Joao Pedro che sbaglia di tacco da buona posizione e poi Pavoletti che viene anticipato da Hernandez da due passi. Il break del Milan in una punizione alta di Hernandez e, in chiusura, in altro calcio piazzato di Calhanoglu, che non arriva a bersaglio. All’intervallo è 0-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Pioli manda subito in campo Leao al posto di Calhanoglu per dare più trazione anteriore al Milan.

I rossoneri cercano di sfondare, ma l’occasionissima, dopo neanche 10 minuti, è del Cagliari: cross dalla sinistra di Joao Pedro, Pavoletti svetta di testa, ma Donnarumma è bravissimo a respingere con un riflesso.

Al 65’ Donnarumma ancora strepitoso, questa volta volando a respingere un colpo di testa di Godin su calcio d’angolo.

Il Milan spezza la pressione rossoblù con Castillejo, che da due passi devia alto un cross insidioso da sinistra. Poi è Calhanoglu ha provarci con un tiro-cross, che finisce sul palo esterno.

Al 78’ Semplici cambia: fuori Pavoletti e Marin, dentro Cerri e Marin.

Poi in chiusura dentro Asamoah, Klavan e Rugani per Deiola e Ceppitelli e Carboni.

Il Milan tenta l’assalto finale, buttando nella mischia anche Mandzukic, ma il Cagliari non molla e chiude ogni spazio. Nei 5 di recupero ci prova Castillejo, con un tiro a giro che finisce fuori. Poi ancora Castillejo prova la conclusione, che trova sulla sua strada Godin. Game over: un ottimo Cagliari strappa un bellissimo punto a San Siro, nel giorno della salvezza. La festa è doppia.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata