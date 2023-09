Il Cagliari sogna il colpo grosso per un tempo, grazie al vantaggio di Luvumbo, ma poi viene ribaltato e torna sconfitto da Bologna col punteggio di 2-1.

Ranieri si affida al 4-4-2, con gli esordi dal primo minuto di Wieteska in difesa e Petagna davanti, affiancato da Luvumbo. Parte forte il Bologna e il Cagliari soffre. Il primo brivido lo regala al 7' Karlsson, che ci prova dalla distanza e centra l'incrocio dei pali. Dopo la sfuriata iniziale, la squadra di Ranieri prende coraggio e, al 22', passa: lancio di Wieteska, Luvumbo infila in velocità la difesa alta del Bologna e in diagonale infila Skorupski, per la sua prima rete in A.

I padroni di casa sembrano in difficoltà, poi tornano a macinare gioco. E al 30' sale alla ribalta Radunovic, che prima salva sul tentativo ravvicinato di Karlsson e poi sulla ribattuta di Zirkzee.

Il Cagliari tiene botta e controlla il vantaggio fino all'intervallo.

Nella ripresa, si riparte con Di Pardo e Shomurodov al posto di Nandez e Petagna, che alza bandiera bianca per un fastidio al polpaccio. Il Bologna preme, con la squadra di Ranieri che non riesce mai a ripartire. E al 14' arriva il pari: dormita collettiva della difesa, Kristiansen trova Zirkzee tutto solo e il numero 9 infila Radunovic sul primo palo.

Cagliari in difficoltà, Ranieri butta dentro Deiola e Oristanio per gli affaticati Zappa e Jankto, poi tocca ad Azzi per Augello. Al 28' il fischio che potrebbe cambiare la storia della gara, con Orsato che valuta il tocco con la mano di Di Pardo. E' rigore, ma Orsolini, subentrato a Ndoye, centra la traversa. Il Cagliari si aggrappa a Luvumbo, che a sinistra fa girare la testa a Posch. Al 45', però, il Bologna la ribalta: Radunovic si fa scivolare una conclusione non troppo difficile di Kristiansen e Fabbian ringrazia e sigla il 2-1.

Cagliari all'assalto finale, ma rischia il tris quando Orsolini serve Zirkzee che fa 3-1, ma la rete è annullata per fuorigioco. Skorupski non rischia niente e, dopo 8' di recupero, arriva la seconda sconfitta stagionale.

© Riproduzione riservata