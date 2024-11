Pioggia di gol a “Sa Duchessa” dove il Cagliari chiude con il punteggio di 8-0 l’amichevole con il Cus Cagliari, squadra che milita nel campionato di Promozione.

I rossoblù di Nicola in vantaggio al settimo giro di lancette con il capitano Pavoletti. Al 13’ il raddoppio di Zortea, tra il 31’ e il 38’ la doppietta di Kingstone. Nel secondo tempo, doppiette anche per Gaetano e Piccoli: al 5’ e al 18’ (su rigore) il fantasista, al 10’ e al 22’ il bomber bergamasco.

Il Cagliari, schierato attraverso il 4-2-3-1, ha rotto il ghiaccio con Scuffet in porta, Cogoni, Palomino, Wieteska e Marini in difesa, la coppia Makoumbou-Deiola nel cuore del campo, Zortea e Kingstone sulle fasce, Viola sulla trequarti alle spalle della punta Pavoletti. In campo nella ripresa poi Ciocci, Zappa, Pintus, Luperto, Augello, Adopo, Balde, Azzi, Gaetano, Jankto e Piccoli. Nel finale spazio anche a Collu. Assenti i nazionali Mina, Luvumbo, Marin, Obert, Lapadula, Prati e Sherri.

Pillittu, Prefumo, Fiori, Salaris, Piroddi, Asunis, Caddeo, Puddu, Siddu, Zucca, Serra, invece, gli undici al via per il Cus.

