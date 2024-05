I rossoblù chiedono il sostegno di tutto il popolo sardo per l’allenamento a porte aperte di giovedì in programma all’Unipol Domus. Sarà l'ultimo prima del match di domenica 19 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, decisivo per la salvezza. Per i tifosi l'appuntamento è alle 14 in curva Nord, mentre i calciatori scenderanno in campo alle 15.

Per assistere alla seduta bisogna entrare sul sito del Cagliari o su TicketOne e scaricare il pass gratuito (sino a un massimo di quattro per ciascuno).

L'apertura al pubblico degli allenamenti alla Domus è stata inaugurata la scorsa stagione durante la corsa promozione per la A e ha avuto successo fin da subito: i sostenitori hanno sempre risposto presente con cori e incitamenti alla squadra.

I biglietti del settore ospiti del Mapei Stadium saranno disponibili dalle 15 di domani fino alle 19 di sabato 18 maggio. Il prezzo del singolo tagliando è di 20 euro, più i costi di prevendita. Vendita senza alcuna necessità di fidelity card. Capienza settore, denominato "Tribuna Nord", di 4000 posti.

