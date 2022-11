Il Cagliari prova a fermare la corsa della capolista e rilanciarsi sia in classifica che mentalmente dopo tre pareggi. Tredici punti separano i rossoblù dal Frosinone che in casa ha sempre vinto senza subire nemmeno un gol.

E per sfondare il muro ciociaro, il tecnico Liverani si affiderà inizialmente a Radunovic, Di Pardo, Capradossi, Obert, Carboni, Nandez, Viola, Kourfalidis, Rog, Lapadula e Luvumbo. La sorpresa è, dunque, il greco Kourfalidis. Partirà dalla panchina Mancosu, acciaccato ma pronto a subentrare nella ripresa. Così come Pavoletti, al rientro dopo un mese di stop.

Dall’altra parte, viaggia sul velluto Fabio Grosso, che ha le sue certezze ormai e conferma - più o meno in blocco - la squadra che sta dominando il torneo cadetto e reduce da sei successi di fila: quindi Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali (ex Olbia passato per la Primavera rossoblù), Garritano, Mazzitelli, Boloca, Rohden, Moro e Mulattieri. Fischio d’inizio alle 15, arbitra l’esperto Fabbri davanti a oltre 16mila spettatori, di cui 404 tifosi del Cagliari. Stadio “Benito Stirpe”, è qui la svolta?

