Riconoscimento internazionale per il Cagliari Calcio ai "The StadiumBusinessAwards 2021": il progetto BeAsOne ha vinto nella categoria "Sustainability & Community".

La cerimonia di premiazione si è tenuta all'Old Trafford di Manchester: il manifesto etico del club per uno sviluppo sostenibile è stato scelto - queste le motivazioni - in quanto "delinea una chiara filosofia, un modo di agire comune e condiviso, fondato su valori cardine quali inclusione, uguaglianza e sostenibilità in grado di guidare tutte le iniziative, sportive e non”.

BeAsOne ha avuto la meglio sui progetti di sostenibilità di altri quattro club, arrivati sino alla finale, quelli di Ajax, Sunderland, Toronto FC e AGF Aarhaus.

Il "The StadiumBusinessAwards" è un'iniziativa che ogni anno premia i migliori progetti legati all'impiantistica sportiva a livello mondiale: focus su molteplici criteri, tra cui realizzazione, gestione e innovazione, e sui programmi di sostenibilità delle società.

Il Cagliari si era aggiudicato anche l'edizione 2020 del premio nella categoria "Fan Experience" grazie alla Curva Futura, primo settore in Italia costruito per ospitare i bambini della "Scuola di tifo", progetto ideato e gestito dalla Fondazione "Carlo Enrico Giulini".

"La seconda vittoria consecutiva ai "The StadiumBusinessAwards" è motivo di felicità e orgoglio, ma è soprattutto una forte spinta per fare sempre qualcosa in più", spiega Elisabetta Scorcu, responsabile CSR del Cagliari Calcio. "BeAsOne – precisa – punta a realizzare dei cambiamenti concreti, in positivo, nel mondo in cui viviamo".

Fra le attività realizzate la “Scuola di Tifo” e l’iniziativa “Curva Futura” passando per l'iscrizione di due squadre ai tornei federali di calcio paralimpico, la salvaguardia e pulizia del territorio in collaborazione con Legambiente e altri partner, i progetti di mobilità sostenibile.

“Tutte iniziative che verranno rafforzate e alle quali se ne aggiungeranno di nuove", promette Elisabetta Scorcu.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata