Una settimana iniziata col piede giusto, quella di Zito Luvumbo. Ieri l’ingresso positivo nella sfida contro l’Inter, con l’angolano che si è messo in mostra come uno dei migliori in campo. Oggi il rinnovo del contratto, che legherà ai colori rossoblù per altri quattro anni.

L’angolano, infatti, ha esteso sino al 2027, con l’opzione per un altro anno a favore del Cagliari: il club, se lo desidererà, potrà trattenere Luvumbo sino al 2028.

Da quando è stato acquistato dal Cagliari, nel 2020, Zito ha messo insieme 46 presenze e 5 gol con la maglia rossoblù, oltre a ulteriori 39 gettoni con 16 centri nella Primavera.

(Unioneonline/L.Ne.)

