Ennesima gara al cardiopalma per il Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana-Pisacane. I rossoblù pareggiano in rimonta per 3-3 contro l’Hellas Verona ad “Asseminello”. Il primo tempo si era concluso 1-3 per gli ospiti. Match valido per la 32ª giornata, la penultima del prestigioso “Primavera 1.” Indisponibile Griger, convocato dalla Slovacchia under 20 per il mondiale di categoria che si sta svolgendo in Argentina, vittoria per 4-0 ieri all’esordio contro le Fiji. Torna Veroli dopo aver scontato la giornata di squalifica.



Il Cagliari sale a 41 punti in classifica, l’Hellas Verona a 43. Tre e quattro rispettivamente i punti di vantaggio dall’Atalanta. I bergamaschi, saranno impegnati nel posticipo di domani in trasferta, contro il Lecce capolista, in questo momento disputerebbero i playout contro il Napoli a 32. Sarà decisiva dunque l'ultima giornata, nella quale l'Hellas affronterà il Lecce e il Cagliari il Frosinone. Scaligeri che potrebbero però già salvarsi in questa giornata in caso di non vittoria dell'Atalanta contro il Lecce.



Al 21’ la sblocca Konate su assist di Carboni. Sesto centro in campionato per l’attaccante. Pareggia immediatamente il Verona con Florio in seguito ad un brutto errore difensivo di Palomba. Sul finale del primo tempo arriva un uno-due micidiale per i giallo blu che chiudono la prima frazione di gioco per 1-3, in rete Bragantini con un super tiro mancino ed El Wafi. Nella ripresa accorciano i padroni di casa con Cavuoti su calcio di rigore per un fallo di Schirone sul neo entrato Pulina. Quinto sigillo nel torneo per il numero 10. Al minuto 80’ traversa clamorosa di capitan Palomba sugli sviluppi di un cross dalla destra di Carboni. Al 90’ miracolo di Boseggia che vola su Konate. È l’antipasto al clamoroso 3-3, che arriva in pieno recupero al 96’ con Veroli con uno splendido destro al volo, quinta perla in campionato anche per il difensore centrale. Rissa finale in cui vengono espulsi Lolic dalla panchina, Konate, Ebengue e Wodizcki.

© Riproduzione riservata