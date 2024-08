Oggi le visite mediche, probabile che domani sia il giorno dell’arrivo in Sardegna e della firma.

Il Cagliari attende il difensore argentino Josè Luis Palomino, classe 1990. Il centrale era da due anni nel mirino del club di Tommaso Giulini, ma alla fine è sempre rimasto all’Atalanta, dove la scorsa stagione ha giocato molto poco anche per via degli infortuni: appena 4 presenze e la miserie di 23 minuti in campionato.

Tra gli obiettivi del club c’è anche quello di far ritornare nell’Isola Gaetano, ma c’è distanza tra le richieste del Napoli e l’offerta di Giulini. Come alternativa, si pensa al gioiellino dell’under 20 vicecampione del mondo Casadei. Classe 2003, ora è in forza al Chelsea, il Cagliari punta ad ottenere un prestito nel caso non si dovesse sbloccare la trattativa per Gaetano.

Sul fronte uscite, verso l’addio Hatzidiakos, Di Pardo, Pereiro e Jankto, mentre il Pisa insiste per ottenere Lapadula.

