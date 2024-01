Ultimi due giorni di mercato. Il Cagliari cerca un centrocampista e un difensore, mentre per l’attaccante ci sarà solamente da attendere. Al più tardi l’11 febbraio, con la finale, finirà la Coppa d’Africa di Zito Luvumbo e il numero 77 tornerà a disposizione di Claudio Ranieri.

Ma anche se dalla Sardegna si fa il tifo per il rossoblù, qualcuno spera che il ritorno dell’attaccante possa essere anticipato. Venerdì alle 18, infatti, la sua Angola affronterà la Nigeria nei quarti di finale della manifestazione. Le Super Aquile sono la grande favorita per la vittoria finale e potrebbero mettere fine al cammino, già sorprendente, della nazionale di Luvumbo. L’Angola, infatti, ha ribaltato i pronostici vincendo il girone (a scapito dell’Algeria, quarta), per poi eliminare la Namibia agli ottavi.

Qualora la marcia si interrompesse contro Osimhen, Lookman e soci, Zito tornerebbe già nel weekend nell’Isola. Troppo tardi per ipotizzare una sua presenza in campo nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma, ma abbastanza per programmare con serenità Cagliari-Lazio. Se la sua nazionale dovesse eliminare anche la Nigeria, invece, Luvumbo rischierebbe di saltare un’altra partita: le semifinali, infatti, sono in programma per mercoledì 7 febbraio, a tre giorni dall’impegno di campionato.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata