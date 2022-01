Dopo due vittorie consecutive, ma alle prese con un numerosi casi di positività al Covid, il Cagliari arriva all’Olimpico per sfidare la Roma di José Mourinho, nella 22esima giornata di serie A.

Per la sfida contro i giallorossi, mister Mazzarri, che deve fare a meno, causa virus, di Lovato, Bellanova, Grassi, Aresti e Oliva, oltre che di Keita impegnato in Coppa d’Africa, lancia Goldaniga dal primo minuto e rilancia Gaston Pereiro titolare, per una line-up così composta: Cragno, Zappa, Altare, Goldaniga, Carboni, Marin, Deiola, Dalbert, Pereiro, Joao Pedro, Pavoletti.

Mourinho risponde invece con Rui Patricio, Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo, Felix Afena-Gyan, Abraham.

Direzione di gara affidata all’arbitro Lorenzo Maggioni.

