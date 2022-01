Non solo mister Sinisa Mihajlovic alle prese con problemi di formazione in vista della sfida tra Cagliari e Bologna. Anche Walter Mazzarri deve fare i conti con una decina di indisponibili tra giocatori in uscita, infortunati e altro. A cominciare dal Covid, con Goldaniga che ancora non è stato tesserato e Nandez out.

A disposizione c'è Dalbert che ha scontato la squalifica, ma non Faragó ceduto al Lecce. In bilico, inoltre, Ceppitelli: il difensore si è allenato a parte e spera di essere convocato in extremis.

In difesa il tecnico rossoblù ha gli uomini contati e dovrebbe schierare Altare, Lovato e Carboni con Obert unico possibile ricambio.

In panchina due portieri e pochi giocatori di movimento: oltre Obert, Zappa, Dalbert (o Lykogiannis), Ladinetti, Pereiro e Gagliano.

Nessun rinforzo possibile dalla Primavera perché anche nelle giovanili ci sono stati dei casi di positività al Covid.

In mediana dovrebbero agire dunque Bellanova e Lykogiannis (o Dalbert) più Grassi, Deiola e Marin in mezzo. In avanti, con Keita in Coppa d’Africa, il tandem Pavoletti e Joao Pedro.

