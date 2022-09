Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna.

Il club emiliano ha infatti deciso di sollevare dall’incarico il tecnico serbo, dopo l’avvio di campionato complicato, con zero vittorie, due sconfitte e tre pareggi rimediati dagli emiliani nelle prime cinque giornate.

Tre soli punti in classifica, messi in tasca con prestazioni contraddistinte da sofferenza e difficoltà di gioco, evidenziate spesso dalla squadra, che in estate ha lavorato in ritiro senza il tecnico, alle prese con le cure.

Di qui la decisione di un cambio di guida da parte dei vertici della società. Una decisione che era nell’aria già da dopo il pareggio contro lo Spezia – 2-2 – nell’ultima giornata di Serie A.

Nel dopopartita, a precisa domanda, Sinisa aveva riposto: “Esonero? Se succede, succede. Io ho la coscienza pulita".

(Unioneonline/l.f.)

