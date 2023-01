Il Bari nelle ultime ore ha trattato il centrocampista del Genoa Manolo Portanova, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo (e per questo non più utilizzato dai grifoni): contro questo ingaggio è esplosa la protesta social della tifoseria fortemente contraria al trasferimento.

L'indiscrezione di mercato - che prevedeva il passaggio in prestito secco per sei mesi - ha scatenato la reazione dei sostenitori biancorossi. Ecco alcuni messaggi postati sul sito solobari.it: "Disdetta immediata da qualsiasi piattaforma (Dazn, Sky, ecc) se dovesse venire. Polito dimettiti!"; "Questa operazione fa capire tutto… Siamo messi veramente male"; "Non siamo una comunità di recupero. Portanova restasse al Genoa".

Altri sostenitori hanno pubblicato commenti e proteste sotto il post del 25 novembre scorso sulla pagina Facebook del Bari, nel quale la società lanciava una campagna contro la violenza di genere. Il tenore dei messaggi è questo: "Davanti alla violenza in generale e su donne, bambini, disabili e anziani in particolare il calcio non può che passare in secondo piano anzi scomparire completamente. Portanova potrà anche essere un buon calciatore ma se ha commesso quello per cui è stato condannato in primo grado a Bari non sarà mai il benvenuto. Portanova lontano dalla mia città". Con questo clima infuocato si chiuderà stasera la campagna di rafforzamento del Bari, che finora ha ceduto sei calciatori, acquistando solo il giovane portiere Sarri.

