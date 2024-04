Una maglia speciale, ispirata a quella iconica indossata dalla leggendaria squadra che si laureò campione d’Italia il 12 aprile del 1970, esattamente 54 anni fa: è quanto realizzato da EYE Sport e il Cagliari Calcio per celebrare la gloriosa stagione del 1969/70.

Come quella originale, è realizzata in tessuto 100% acrilico. Colore bianco con dettagli rossoblù. Colletto con scollo a V e laccetti di colore blue navy. All’interno del colletto si trova l’etichetta in tessuto con il logo EYE ricamato in filo dorato e la scritta “Cagliari Calcio Prodotto ufficiale”. Impreziosita dal logo 4 Mori ricamato nel feltro lato cuore. Il giromanica ha una bordatura rossoblù. Sul bordo in basso a destra l’etichetta ricamata con filo in lurex dorato con la scritta “Campioni d’Italia 1969-1970”.



La maglia è contenuta in uno speciale cofanetto dedicato ai Campioni d’Italia 1969/70, al cui interno si ritrova anche una delle più significative foto di quell’impresa. Ad avvolgere il prodotto la carta velina che riporta i nomi dei calciatori che componevano la rosa, quindi i membri di staff tecnico e dirigenza.



Il prodotto ufficiale sarà disponibile all’acquisto negli store online di EYE Sport e Cagliari Calcio a partire da oggi, e negli store fisici a partire da domani sabato 13 aprile, nelle taglie Junior e Kid e Medium e Senior.

Le maglie potranno essere numerate fino al 16 (esclusi i portieri) con una speciale personalizzazione che riprende le forme originali.

(Unioneonline)

