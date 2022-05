Zlatan Ibrahimovic non molla. Dopo lo scudetto appena conquistato con il Milan, a cui ha dato anche il suo contributo dal campo per un paio di mesi, ha deciso di operarsi al ginocchio sinistro per provare a tornare in campo.

L’attaccante svedese è stato operato oggi, la prognosi stimata è di 7-8 mesi, annuncia il Milan in una nota. L’eventuale rientro avverrebbe dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, quando Ibra avrà compiuto 41 anni.

“Il Milan comunica che nella giornata odierna Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro. L’artroscopia – si legge nella nota ufficiale del club – era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L'intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi”.

Il comunicato del club rossonero non specifica nulla in merito al futuro di Ibra, ma quel rientro fra “7-8 mesi” lascia pensare che Zlatan anche l’anno prossimo voglia continuare a dare il suo contributo in campo e negli spogliatoi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata