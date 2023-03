I tifosi ci credono. A cominciare da Milena Masala, del Centro di coordinamento dei Cagliari Club: «Mancherà Luvumbo, purtroppo non ci sarà Pavoletti, che sarebbe stato il nostro valore aggiunto nel gioco aereo. Ma recuperiamo alcuni elementi importanti come Viola e Di Pardo e Kourfalidis: insomma, ci sono i presupposti perché il Cagliari dia continuità al secondo tempo di venerdì scorso».

E’ dello stesso avviso Alessio Cordella, presidente del Cagliari Fan Club: «La squadra deve provare a imporre il suo gioco. Quanto ai tifosi, anche se pochi per via della lontananza di Reggio Calabria rispetto alle rotte principali dei trasporti da e per l’Isola, ci saranno anche al Granillo».

Ottimismo in giro per la città. Maurizio Iddas, sarto, spinge la squadra: «Dobbiamo provare a vincere, magari per provare a raggiungere il secondo posto». Chiude Lally Mura, dipendente di un’importante attività nel settore della ristorazione: «Se non otterrà la promozione diretta, spero almeno che il Cagliari si qualifichi per i playoff in una posizione di vantaggio. In questo senso, la sfida con la Reggina è molto importante».

