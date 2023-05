Allo stadio “Tre Fontane” finisce in pareggio per 2-2 la gara tra il Cagliari Primavera e i pari età della Roma. Match valido per la 32ª giornata di campionato. La terzultima del prestigioso “Primavera 1”. I rossoblù erano passati in vantaggio con Griger, prima Pagano poi Majchrzak ribaltano il risultato con un gol per tempo, Konate al 90’ sigla il pareggio finale.

Il Cagliari sale a 40 punti in classifica rimanendo al quint’ultimo posto. Due i punti di vantaggio dall’Atalanta. I bergamaschi stanno disputando il loro match contro il Bologna, iniziato alle 14. In questo momento disputerebbero i playout contro il Napoli.

Al 27’ Cavuoti colpisce l’incrocio dei pali con il suo dolcissimo mancino sfiorando lo 0-1. Il vantaggio per gli ospiti arriva al 32’ con Griger. Sciocchezza difensiva di Silva in fase di impostazione, Konate lestissimo recupera il pallone, servendolo a Griger che grazie anche ad una deviazione di Vektal insacca. Settimo sigillo in campionato per l’attaccante slovacco. Neanche il tempo di festeggiare che la Roma pareggia immediatamente i conti su calcio di rigore. Fallo di Palomba su Majchrzak, Pagano non sbaglia dagli 11 metri. Pronti via e la ripresa si apre con il colpo di testa di Konate che esce di poco al lato. Minuto 72’ Cherubini da destra crossa per Majchrzak, che di testa fa 2-1.

Il Cagliari non si abbatte e sfiora il pari prima con Konate, miracoloso il portiere Del Bello poi con Delpupo il cui tiro lambisce il palo. 2-2 meritato che arriva al novantesimo con Konate. Il portiere Del Bello perde la palla nel rinvio, l’attaccante ne approfitta realizzando di piatto destro a porta vuota, quinto gol in stagione per il classe 2006. Vinciguerra in pieno recupero si divora la rete della vittoria.

Capitan Palomba e compagni torneranno in campo domenica ad “Asseminello” contro l’Hellas Verona. Fischio d’inizio alle 11.

