In curva Nord oltre 450 tifosi. In tribuna, il presidente Tommaso Giulini. Calorosa accoglienza per il Cagliari alla Unipol Domus, in occasione dell’allenamento a porte aperte in vista della sfida di sabato sera contro il Venezia, per il primo turno dei playoff.

Prima dell’inizio delle attività sul campo, l’allenatore Claudio Ranieri e i giocatori, a turno, hanno dialogato con i supporter sugli spalti del fortino degli ultrà rossoblù: fumogeni e frasi d’incitamento, prima di concentrarsi su partitella e tattica.

Intanto vanno a ruba i biglietti per la sfida secca contro i lagunari: il tutto esaurito è vicino e lo stadio cagliaritano è pronto a trasformarsi in una bolgia rossoblù.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata