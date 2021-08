Neanche il tempo di tornare in Belgio. Radja Nainggolan è già passato agli onori della cronaca per vicende extracalcistiche.

Al centrocampista è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, riportano i quotidiani locali. La notizia è stata confermata dalla procura di Anversa.

Nella notte tra sabato e domenica il Ninja è stato intercettato alle 4 del mattino da una pattuglia della Polizia mentre percorreva ad altissima velocità la Nationalestraat di Anversa.

Gli agenti lo hanno inseguito e fermato, poi lo hanno sottoposto ad alcol test, a cui l’ex Cagliari è risultato positivo, al di sopra del limite legale. La patente gli è stata revocata per 15 giorni.

Il belga è tornato in patria dopo 15 anni in Italia: “Devo dare l’esempio ai giovani anche in termini di mentalità”, ha detto alla conferenza stampa di presentazione.

Non ha ancora esordito con la sua nuova maglia: la partita di campionato dell’Anversa è stata rinviata, giovedì c’è il ritorno dei preliminari di Europa League contro l’Omonia Nicosia, all’andata i belgi hanno perso 4-2.

(Unioneonline/L)

