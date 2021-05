"Se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo campionato di serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega".

Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a margine di un incontro a Napoli.

La Juventus è l'unica italiana a non essersi ancora sfilata dal progetto Superlega. Le altre due sono le spagnole Barcellona e Real Madrid.

“La Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega - continua Gravina -, come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro”.

