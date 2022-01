Speranze di accelerare il definitivo arrivo in rossoblù di Edoardo Goldaniga, sbarcato in Sardegna dal Sassuolo per aiutare il Cagliari a salvarsi, ma risultato positivo al Covid e dunque finito in quarantena.

Secondo quanto si apprende, il difensore è tornato negativo al tampone rapido e si è poi sottoposto a un tampone molecolare. Se la guarigione sarà confermata potrà completare le visite mediche, perfezionare il contratto e arrivare a disposizione di mister Mazzarri.

Secondo radiomercato, inoltre, si avvia a conclusione l’esperienza di Diego Godin in Sardegna. Il difensore, messo fuori squadra dopo le deludenti prestazioni dello scorso dicembre, è ancora in Uruguay. Ma da quanto filtra, la risoluzione del contratto sarebbe vicina, agevolando il suo trasferimento all’Atletico Mineiro.

(Unioneonline/l.f.)

