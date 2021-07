Diego Godin, intervistato a “2 de punta”, sull’emittente uruguaiana Otra Cabeza, parla del suo futuro. La sua intenzione è quella di restare in rossoblù, ma il club di Tommaso Giulini “non può permettersi di sostenere” il suo ingaggio, ha detto chiaramente il ds Stefano Capozucca.

"Ho letto anch’io di proposte dalla Russia, dalla Turchia, ma nessuno si è messo in contatto con me”, la dichiarazione del difensore. “La settimana prossima – ha aggiunto – torno al Cagliari per iniziare gli allenamenti. La mia testa è lì, non mi ha chiamato nessuno e non ho ricevuto altre offerte, ho ancora un anno di contratto con opzione per un’altra stagione”.

Una permanenza che non dipende solo da lui: “Il presidente ci ha detto che ci sono problemi economici, per cui se arriveranno delle offerte il club le valuterà. E’ successo anche con Nandez, c’è un’offerta che stanno valutando. Il Cagliari non voleva vendere nessuno, ma tutte le realtà come quella rossoblù devono rivedere i piani per le conseguenze della pandemia”.

Godin esclude comunque un ritorno in patria: “Voglio restare in Europa e giocare in un campionato competitivo. Potrei andare altrove e guadagnare più soldi, ma non mi interessa, il mio obiettivo è restare in Nazionale fino al prossimo Mondiale”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata