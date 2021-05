"Nel momento più difficile una squadra di uomini veri ha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere un'impresa indimenticabile. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE".

Sono le primi parole sui social del presidente di Cagliari Tommaso Giulini a poco più di un'ora dalla matematica salvezza ottenuta dal Cagliari grazie al pari tra Benevento e Crotone.

Una notizia per certi versi insperata fino al 94' del match del Vigorito, che ha visto i campani passare in vantaggio nel primo tempo e restare addirittura in superiorità numerica, per essere invece raggiunti in pieno recupero da una rete di Simy.

Nel tweet del presidente, la squadra con il sorriso per una foto di gruppo prima della sfida a San Siro con il Milan.

Anche il club ha voluto celebrare la salvezza con un tweet: “Tutti insieme #ForzaCasteddu”

