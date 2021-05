Il Cagliari conquista l’agognata salvezza.

Il Benevento infatti non è riuscito a portare a casa la vittoria nella sfida contro il Crotone, consegnando ai rossoblù l’aritmetica certezza di restare in Serie A.

I campani, passati in vantaggio con Lapadula nel primo tempo e in superiorità numerica dal 24esimo per l’espulsione di Golemic, si sono fatti raggiungere nel recupero da Simy. Poi, al 95esimo Festa ha compiuto una parata-miracolo su Glik, un secondo prima del fischio finale che ha sancito il definitivo 1-1.

Guardando alla classifica, il Benevento ottiene così solo un punto e va a 32, terzultimo davanti allo stesso Crotone al Parma. Il Cagliari è a 36, ormai irraggiungibile con solo tre punti ancora conquistabili dai campani.

A giocarsi la permanenza in A con le Streghe sarà il Torino, che ha 35 punti e che martedì dovrà recuperare il match contro la Lazio. In caso di sconfitta all’ultima giornata è previsto il match-spareggio proprio fra granata e Benevento.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata